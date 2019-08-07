В городе был дурдом: 6 лет назад Благовещенск пережил день паники

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В областном центре Приамурья в этот день распространились слухи о скором приходе большой волны и отключении воды и света. Среди горожан началась паника. Благовещенцы выстраивались в очереди за бутилированной водой, крупами, свечами, консервами, дошираком, сигаретами, спичками, газовыми баллончиками и газовыми плитами. С полок магазинов, по словам очевидцев, с небывалой скоростью исчезала вода, у городских колонок образовались очереди.

В магазинах города появились объявления о том, что в продаже нет спичек, газа, соли и свечей.

«Некоторые говорят, что видели, как вода постепенно прибывает, и через несколько часов она распространится по всему городу», – делились благовещенцы между собой.

По словам специалистов, из-за недостоверных сведений об отключении водоснабжения горожане начали делать запасы воды поэтому упало давление в водозаборной сети города. Администрация города уверяла, что оба водозабора работали в штатном режиме.

В АКС 7 августа срочно провели брифинг. Управляющий директор компании Наталия Куприна пояснила, что паника не обоснована; воду не отключали и не собираются. Оба водозабора работали в штатном режиме. Специалисты просили благовещенцев сохранять спокойствие, заверяли, что все службы работают в прежнем режиме.

В этот же день в Благовещенск прилетели министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков и председатель правления ОАО «Русгидро» Евгений Дод. Глава МЧС сразу же после прибытия провел совещание с главами города и области, на котором заслушал доклады о положении дел в области.

Также 7 августа Сергей Шойгу отдал военным распоряжение об оказании помощи Приамурью в ликвидации ЧС.

Администрация Благовещенска в этот день стала призывать горожан принять меры по сохранению имущества. Около 300 строений Благовещенска оказались под угрозой подтопления в случае достижения уровня воды 900 сантиметров. Городские власти обратились к собственникам домов, попадающих в опасную зону, принять меры по сохранению личного и общего имущества в подвалах и на придомовой территории.

Кроме того, 7 августа 2013 года амурское управление Роспотребнадзора начало работу в режиме повышенной готовности. Он был введен в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных и других заболеваний.

В 20 часов 7 августа уровень воды в реке Зее в районе Благовещенска достиг опасного явления.

На следующий день, 8 августа, жители Благовещенска отмечали: «В городе вчера был дурдом». Пустые полки магазинов, очереди на заправках и бесконечные пробки – все это стало результатом слухов. Причинами паники озадачились городские власти.