В Благовещенском районе улица Василенко дорастет до Чигирей и оденется в асфальт (фото)

Фото: администрация Благовещенского района

В Благовещенском районе начали искать подрядчика, который будет выполнять реконструкцию улицы Василенко. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 218 миллионов 351 тысяча рублей.

«Мы на улице Василенко 300 метров в этом году заканчиваем асфальтировать – это был первый этап. Затем начнется второй этап строительства дороги. Ее предстоит довести до улицы Центральной села Чигири. Она будет сквозная, будет исполнена в асфальте в рамках проекта, в который вошла Благовещенская агломерация "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В этом году мы отыграем конкурс и планируем дорогу обустроить в грунтовом исполнении, в следующем году – заасфальтируем. Дорога очень необходима, потому что разгрузится Новотроицкое шоссе, Воронкова. Сейчас, чтобы попасть в Чигири, все ездят через Новотроицкое шоссе, а здесь будет дорога сквозная, будет светофор стоять, все будет для удобства жителей Благовещенска и Благовещенского района», – рассказал Амур.инфо глава Благовещенского района Евгений Седых.

Ширина проезжей части новой дороги составит 7 метров. У нее будет две полосы движения, ширина тротуара: полтора-два метра.

«На примыкании улицы Василенко к улице Центральной при выезде на улицу Центральную согласно техническим условиям, выданным МО МВД России "Благовещенский", выполнена правоповоротная полоса. Запроектировано строительство левоповоротной и правоповоротной полосы по улице Центральной при выезде на улицу Василенко. Предусмотрено устройство светофорного объекта», – сообщается в техническом задании к проекту.

Фото: администрация Благовещенского района