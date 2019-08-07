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сегодня, 12:56 4

В Благовещенском районе улица Василенко дорастет до Чигирей и оденется в асфальт (фото)

В Благовещенском районе улица Василенко дорастет до Чигирей и оденется в асфальт (фото)
Фото: администрация Благовещенского района

Больше 218 миллионов рублей направят в Благовещенском районе на реконструкцию улицы Василенко – от Воронкова до улицы Центральной в селе Чигири. Деньги на реализацию проекта выделяют в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В Благовещенском районе начали искать подрядчика, который будет выполнять реконструкцию улицы Василенко. Конкурсная документация опубликована на сайте госзакупок. Начальная цена контракта – 218 миллионов 351 тысяча рублей.

«Мы на улице Василенко 300 метров в этом году заканчиваем асфальтировать – это был первый этап. Затем начнется второй этап строительства дороги. Ее предстоит довести до улицы Центральной села Чигири. Она будет сквозная, будет исполнена в асфальте в рамках проекта, в который вошла Благовещенская агломерация "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В этом году мы отыграем конкурс и планируем дорогу обустроить в грунтовом исполнении, в следующем году – заасфальтируем. Дорога очень необходима, потому что разгрузится Новотроицкое шоссе, Воронкова. Сейчас, чтобы попасть в Чигири, все ездят через Новотроицкое шоссе, а здесь будет дорога сквозная, будет светофор стоять, все будет для удобства жителей Благовещенска и Благовещенского района», – рассказал Амур.инфо глава Благовещенского района Евгений Седых.

Ширина проезжей части новой дороги составит 7 метров. У нее будет две полосы движения, ширина тротуара: полтора-два метра.

«На примыкании улицы Василенко к улице Центральной при выезде на улицу Центральную согласно техническим условиям, выданным МО МВД России "Благовещенский", выполнена правоповоротная полоса. Запроектировано строительство левоповоротной и правоповоротной полосы по улице Центральной при выезде на улицу Василенко. Предусмотрено устройство светофорного объекта», – сообщается в техническом задании к проекту.

Фото: администрация Благовещенского района

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#Благрайон #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    микрорайон задохнётся в автомобильном потоке

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    А Шимановского продолжит задыхаться от пыли. )

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад

    Oldlord

    А Шимановского продолжит задыхаться от пыли. )



    С этого вашего шимановского сначала нужно убрать гаражи, оборудовать тротуар, ливневку, а уж потом можно и с асфальтом заморочиться.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Victrix

    Oldlord

    А Шимановского продолжит задыхаться от пыли. )



    С этого вашего шимановского сначала нужно убрать гаражи, а уж потом можно и с асфальтом заморочиться.



    Оно такое же моё, как и ваше! )

    Было бы желание и с гаражами бы давно уже разобрались, и Бурхановку в этом районе в чувство бы привели.

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