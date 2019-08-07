В селе Амурской области у свиней подозревают африканскую чуму

Как стало известно ИА «Амур.инфо», у свиней с клиническими признаками болезни, взяты анализы. Результаты местная лаборатория озвучит уже сегодня вечером.

«Поступил официальный документ от областной ветслужбы о том, что нужно предпринять ряд мер по нераспространению заболевания. Запретили людям вывозить мясо, перемещать животных, соблюдаются все меры безопасности, чтобы не распространить заболевание, если диагноз вдруг подтвердится», – сообщил глава Усть-Ивановского сельсовета Александр Лимайкин.

Как сообщалось ранее, в соседнем регионе – Приморском крае – введен режим ЧС из-за этого опасного заболевания. Специалисты амурского управления ветеринарии ужесточили контроль за перевозкой животных в регион, особенно свиней, а также продукции животноводства

АЧС – это высокозаразная инфекционная болезнь домашних свиней и диких кабанов. Возбудитель – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохраняться до 100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней.

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими. Здоровые животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные средства, загрязненные выделениями больных животных.

Гибель свиней при заражении АЧС до 100 %, сообщают специалисты. Средств для профилактики и лечения болезни не существует. Для людей она опасности не представляет.

От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течение 1–5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42 С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровянистые истечения из носа, судороги и паралич конечностей.