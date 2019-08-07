Разъяренная благовещенка: задолбали собачники и водятлы

Идешь по тротуару, никого не трогаешь, а в тебя со спины – оп – и врезался велосипедист. Или едешь на машине, а через дорогу перебегает пешеход, которого по итогу ты прокатил на капоте… А толпа людей у входа в автобус – так это вообще мое самое «любимое». Ее в моем «любовном» рейтинге переплюнут только собачники, которые не хотят убирать за своими питомцами. Все это и не только – БЕСИТ. В общем, поговорим сегодня про уличные раздражители в Благовещенске, которые повторяются изо дня в день. А вы потом пишите в конце материала, что раздражает в городе вас…

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 1: НЕ ЗНАЮЩИЕ ПРАВИЛА ВЕЛОСИПЕДИСТЫ

С наступлением тепла вылезают на улицы города и ОНИ – не знающие ПДД велосипедисты. Далеко ходить не будем, возьмем пример с пешеходными переходами. Вот вы видели, чтобы велосипедисты спешивались? Я за свою жизнь единожды. В основном вижу, как взрослые вместе со своими же детьми переезжают через пешеходный переход (или нерегулируемый перекресток). Причем по их волшебной логике ты им еще обязан уступить покатый спуск с дороги – им же скатиться надо, а ты идешь пешком, не отойдешь что ли?

Кстати, год назад наблюдала чудную картину, как на перекрестке Ленина – Мухина два велосипедиста не смогли разъехаться на пешеходном переходе и в итоге подрались. И они даже не задумывались, что так-то оба не правы. А недавно знакомая рассказывала, как в спину мужу на пешеходном переходе чуть не въехала велосипедистка. И когда ей сказали: «Спешиваться надо», она ответила: «Что?». А потом добавила «Вообще-то, я на велосипеде еду, и вы мне были обязаны дорогу уступить». Знаю случаи, когда велосипедист с тротуара на скорости резко выезжал на пешеходный переход, а поворачивающая машина не успевала затормозить. Как результат – велогонщик еще и на капоте покатался. Про велосипедистов, едущих вдоль дороги, да еще и не по правильной для себя полосе, вообще говорить не хочу!

Наверное, пора всех велотоварищей принуждать сдавать экзамены на знание ПДД. Не сдал – допуск к управлению велосипедом не дают. Звучит абсурдно, но как еще иначе прививать велосипедную культуру?

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 2: «ВЫЙТИ ИЗ АВТОБУСА ХОТЬ МОЖНО?!»

Люблю передвигаться по городу на машине, так как это и комфорт, и толпы при выходе из нее нет. Но бывают моменты, когда приходится пересесть на общественный транспорт, где в час пик на многих маршрутах начинается квест «попробуй выберись». Про то, как люди пытаются себя впихнуть и в без того полный автобус, говорить не нужно. Что поделать, когда торопишься, а следующий, непонятно во сколько приедет. Поэтому я говорю про самый смак: толпу на входе в автобус, которая, не выпустив пассажиров, образует затор. Причем, когда спрашиваешь: «Выйти можно?», на тебя либо угрюмо смотрят, либо говорят: «А мы вам мешаем?», и продолжают стоять, поэтому приходится внаглую распихивать всех руками. Очень, кстати, понравилась практика нескольких стран, когда люди перед автобусом выстраиваются в очередь. И несложно, и нет толкучки. Предугадываю, как некоторые скажут: «Мне нужно срочно попасть в этот автобус, а стоя в очереди, я могу не влезть». Но кто же тогда виноват, что ты стоишь в самом конце? Только ты сам – выходить из дома/с работы раньше нужно было.

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 3: МЕСТНЫЕ НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ГОНЩИКИ И ПЕРЕКРЕСТКОВЫЕ ДРИФТЕРЫ

Я давно свыклась с тем, что как таковое уважение на дороге среди молодых автомобилистов встретишь нечасто. Недавно ехала с отцом в машине, и нам было необходимо заехать на кольцо в микрорайоне, но татуированный паренек, сидевший в спортивной машине перед нами, не собирался этого делать, чем тормозил поток, стоявший за ним. Когда ему начали сигналить, он не нашел ничего лучше, чтобы показать средний палец потоку, а затем начал медленное движение, умышленно провоцируя всех. Дальше решил боком на кольце дрифтануть и уехать. Эй, парень, если это читаешь, – ты был не крут! Хамство на дороге еще никогда не возвышало человека.

Любителей подрезать, шахматной езды тоже никогда не смогу понять и принять. Редкий день, когда с ними не сталкиваюсь. Еще меня забавляют водятлы, которые мнят себя, первоклассными гонщиками. Они с таким пафосным выражением лица на полной скорости мчат от одного светофора к другому… Ладно, если тормозят, но есть такие, кого красный свет не останавливает, и это страшно на самом деле. И не надо мне говорить, мол, в жизни разные ситуации бывают. Ситуации-то да, но, как говорится, хамить не надо! Давайте не поощрять бескультурье на дорогах, как и не поощрять пьяную езду за рулем!

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 4: ОТХОДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

И тут сейчас, наверное, владельцы четвероногих друзей начнут бунтовать, ведь затрону очень важную и щепетильную тему: экскременты, валяющиеся на газонах. Каждое утро во всех дворах многоэтажных домов города выгуливают собак. Но убирают за своими питомцами единицы. Остальные просто не заморачиваются. Зачем? Подумаешь, одной кучкой на газоне больше, одной меньше. Не барское это дело таскаться с пакетиком и совочком за своим четвероногим другом. Помнится, как-то среди благовещенцев был оживленный спор на эту тему, и большинство собачников твердило: «Вам не нравится – вы и убирайте, нас все устраивает». Даже не задумываются о том, хотели бы они, чтобы их ребятишки, гуляя во дворах или по городу, наблюдали эти кучки. Мы же сами орем, что Благовещенск – грязный и ужасный город, что ничего здесь не происходит, но при этом элементарно убрать экскременты за своим питомцем не можем.

Моя очень хорошая знакомая недавно переехала в Калининград, а сегодня увидела у нее в Инстаграме, что на улицах города есть специальные контейнеры, в которые нужно выкидывать пакетики с отходами жизнедеятельности животных.

На обратной стороне контейнера есть бумажные пакеты, которыми можно воспользоваться. К сожалению, почему-то мне кажется, что, даже если бы у нас установили такие контейнеры, они бы стояли без дела. Ведь многие собачники как не убирали за своими братьями меньшими, так и не изъявляют особого желания. А жаль. Сразу вспоминаю видеоролик, с дамой, которая взяла пакетик, подняла экскременты собаки и намазала их на спину ее владельца. Девушке, правда, и ее подруге, снимавшей на видеокамеру все происходящее, пришлось немного побегать, но, надеюсь, собачник урок усвоил.

РАЗДРАЖИТЕЛЬ 5: «КУРЮ, ГДЕ ХОЧУ, А ТЫ, ЕСЛИ НЕ НРАВИТСЯ, ОТОЙДИ»

Это еще одна тема, после экскрементов домашних животных на улице, споры по которой не утихают и по сей день. Люди поделились на два лагеря: «Не курю, поэтому ты со своей сигаретой отойди» и «Курю, где хочу, а вы отвалите». И что-то мне подсказывает, что этот вопрос никогда не разрешится. Не разрешил его даже закон о запрете курения в общественных местах. Самое интересное, что в основном люди как раз-таки массово курят там, где закон запрещает это делать: на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг; на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания медицинских, реабилитационных и санаторно-оздоровительных услуг; на открытых территориях на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских и речных портов, станций метрополитена. Также на самих станциях метрополитена. В лифтах и помещениях общего пользования жилых многоквартирных домов; на территориях детских площадок, пляжей. В барах, ресторанах, поездах дальнего следования, платформах, электричках, общежитиях и гостиницах.

К слову, закон формально не запрещает курить на автобусных остановках или в процессе движения по улице (если, конечно, траектория движения или местоположение автобусной остановки не затрагивают зоны, указанные выше). Поэтому бурчать на курильщиков бессмысленно. Думаю, если вам не комфортно, что рядом стоящий человек курит, то можно попробовать тактично попросить затушить сигарету. Если он адекватный, то не проигнорирует вашу вежливую(!) просьбу, а отнесется к ней с пониманием.

Был момент, когда курильщики громогласно заявляли, что раз им не выделяют специализированные места, значит, будут курить где хотят. Этот практически как «Я купил себе машину, вы мне сейчас решите быстренько вопросы по парковке, тогда я и наглеть не буду». Что это за перекладывание ответственности? Давайте к друг другу относиться с уважением и нести самостоятельно ответственность за свои поступки. Если ты куришь, значит, должен соблюдать закон и не вести себя по-хамски и деловито в отношении некурящих. Как и некурильщики не должны орать, мол, он курит рядом – он плохой. А должны уметь реагировать на происходящее правильно. Вот серьезно, даже самый закоренелый курильщик будет готов затушить сигарету, если вы его об этом вежливо попросите, ну или просто он отойдет в сторону. Надеюсь...

Все эти 5 основных городских факторов-раздражителей видим каждый день. Представьте, как изменилась бы жизнь, если бы мы на них обратили внимание и провели работу над собой в этих 5 сферах. На самом деле, это недолго и несложно, если ты готов проявлять уважение к окружающим тебя людям и, самое главное, к себе. Ведь если нет уважения к себе, то и к другим его не будет, только лишь хамство, которое грубияны любят выдавать за величие и крутость.