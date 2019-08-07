Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
7августа
Предыдущая новость
сегодня, 11:55 0

Зейская и Бурейская ГЭС сдержали 50% паводка на Дальнем Востоке

Зейская и Бурейская ГЭС сдержали 50% паводка на Дальнем Востоке
Фото: пресс-служба Бурейской ГЭС

Водохранилища Бурейской и Зейской ГЭС, крупнейших гидроэлектростанций на Дальнем Востоке, сдержали почти половину дождевого паводка. Он продолжается в регионе с третьей декады июля.

Приток воды в Зейское водохранилище за последние несколько дней снизился в три раза и по состоянию на 6 августа составляет 1 140 м3/с. Уровень воды на отметке 313,21 метра при величине нормального подпорного уровня 315 метров. Всего с начала дождевого паводка Зейская ГЭС задержала в своем водохранилище практически весь объем паводкового стока – 5,2 км3. Эта вода не прошла вниз по течению, что позволило значительно сгладить негативные последствия стихийного бедствия, сообщает пресс-служба Русгидро.

Приток воды в Бурейское водохранилище также снизился почти в два раза по сравнению с пиком паводка, который наблюдался 3 августа. Более половины притока было аккумулировано в водохранилище Бурейской ГЭС, идет наполнение свободной емкости водохранилища Нижне-Бурейской ГЭС.

С 7 августа по итогам заседания Межведомственной рабочей группы по регулированию режимов водохранилищ Амурское бассейновое водное управление сохранило ранее установленный режим работы для Зейской ГЭС со средними расходами в диапазоне 700±50 м3/с. Средние расходы Бурейской ГЭС установлены в диапазоне 5 500±500 м3/с.

В состав Межведомственной рабочей группы входят представители МЧС, Минсельхоза, Росрыболовства, Росморречфлота, АО «Системный оператор ЕЭС», органов исполнительной власти.

Просмотров всего: 1

#наводнение

распечатать

Фотогалерея

Наводнение 2019 1

В Благовещенске в воде 236 подворий: оперативная обстановка на 7 августа
Наводнение 2019

Под водой: железнодорожную ветку к Благовещенской ТЭЦ затопило
Наводнение 2019

В Благовещенском районе эвакуированных животных возвращают домой

Наводнение 2019

7 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь