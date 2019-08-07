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сегодня, 11:21 0

Пес выкопал из-под земли живого бродягу

Пес выкопал из-под земли живого бродягу
Фото: скриншот

В индийском штате Джамму и Кашмир пес спас мужчину. Человек оказался заживо погребенным во время оползня.

30 июля сильный дождь, шедший в штате, вызвал оползень на некоторых дорогах. И бездомный мужчина Прадип Кумар (Pradeep Kumar) оказался погребен под кучей грязи заживо.

На следующий день его обнаружили солдаты армейского подразделения, которые патрулировали дорогу вместе с псом по кличке Аякси (Ajaxi). Они вместе вытащили бродягу из-под земли. Кумара доставили в больницу в шоковом состоянии. Собаку и солдата, в паре с которым она работала, наградили за отвагу, сообщает «Лента.ру».

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#животные #происшествия

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