В Благовещенске в воде 236 подворий: оперативная обстановка на 7 августа

В Амурской области остаются подтопленными 39 населенных пунктов. За сутки восстановлено транспортное сообщение с 10 селами. Электроснабжение восстановлено во всех подтопленных селах Мазановского района.

Согласно оперативным данным правительства Амурской области, вода остается в 25 частных жилых домах, за сутки их число сократилось на 5. В Мазановском районе подтоплено 16 жилых домов, в Благовещенском – 2, в Селемджинском – 3, в Свободненском – 1, в Серышевском – 2, в Михайловском – 1.

В воде находятся 1 244 придворовые территории. Это на 92 подворья больше, чем в предыдущие сутки. В Благовещенске в воде 236 подворий, в Белогорске – 67, в Белогорском районе – 39 (+13 за сутки), в Мазановском – 54, в Благовещенском – 40, в Селемджинском – 6, в Ромненском – 70 (+33 за сутки), в Свободненском – 1, в Серышевском – 118 (–17 за сутки), в Михайловском – 59, в Октябрьском – 27, в Ивановском – 527 (+ 65 за сутки). Остаются подтопленными 350 дачных участков Белогорска.

Вода ушла с 10 участков автодорог, затопленными остаются 39 участков: в Зейском районе – 2, в Благовещенском районе – 1, в Селемджинском – 1, в Ромненском – 3, в Серышевском – 7, в Архаринском – 4, в Михайловском район – 5, в Октябрьском районе – 10, в Константиновском – 5, в Ивановском – 1. Со всех подтопленных ранее участков дорог в Мазановском районе вода уже ушла.

Без транспортного сообщения остаются 10 населенных пунктов. В их числе одно село – в Зейском районе, три – в Ромненском, два – в Серышевском, три – в Архаринском и один – в Михайловском районе.

В целом из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 386 амурчан, в том числе 828 ребенка, в пунктах временного размещения находятся 184 человека, из них 67 детей, у родственников расселены 2 202 человека, из них 761 ребенок.

Пожарные и спасатели помогают подтопленцам ликвидировать последствия паводка: очищают территорию от мусора, выносят из домов мебель для просушки, сушат дома при помощи тепловых пушек, развозят хлеб и бутилированную воду, проводят дезинфекцию территорий и колодцев.

В ночь с 5 на 6 августа и весь прошлый день пожарные, чтобы предотвратить подтопление жилых домов, укрепляли дамбы в районе села Иннокентьевка Ахраринского района, где 6 августа проходил гребень паводка по Амуру, и в селе Северное.

В пострадавшие районы ежедневно на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и Ми-8 Амурской авиабазы доставляются продукты питания, бутилированная вода и другую провизию. Всего с начала паводка доставлено более 105 тонн грузов.

Помощь в ликвидации последствий паводка амурским пожарным и спасателям, специалистам других ведомств оказывают спасатели Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, Амурского спасательного центра, Хабаровского авиационно-спасательного центра и сотрудники главных управлений субъектов Дальневосточного федерального округа, всего в Приамурье прибыли 210 человек. В ликвидации последствий наводнения в Приамурье задействовано: 1 001 человек, 209 единиц техники, 31 плавательное средство.