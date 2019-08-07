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сегодня, 11:21 0

В Приморье отдыхающему винтом катера отрезало ногу

В Приморье отдыхающему винтом катера отрезало ногу
Фото: pixabay.com

На одном из приморских пляжей произошел несчастный случай – отдыхающему отрезало ногу винтом проплывающего катера. Делом занимается следственное управление.

Происшествие случилось 5 августа в Хасанском районе в бухте Нарва вблизи села Перевозное.

«Маломерное судно совершило столкновение с мужчиной, который в это время находился в море. В результате столкновения мужчине причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги. Проведен осмотр места происшествия, плавательное средство изъято.По предварительным данным, водитель нарушил правила безопасности движения водного транспорта. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает следственное управление по Приморскому краю.

По словам очевидцев, пострадавший катался на «банане», попал под катер и в итоге остался без ноги, сообщает ИА PrimaMedia. По информации агентства, пострадал житель Приморья 1963 года рождения. Ему отрезало ногу выше колена.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.

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#Дальний Восток #здоровье #происшествия

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