В Приморье отдыхающему винтом катера отрезало ногу

На одном из приморских пляжей произошел несчастный случай – отдыхающему отрезало ногу винтом проплывающего катера. Делом занимается следственное управление.

Происшествие случилось 5 августа в Хасанском районе в бухте Нарва вблизи села Перевозное.

«Маломерное судно совершило столкновение с мужчиной, который в это время находился в море. В результате столкновения мужчине причинены телесные повреждения в виде травматической ампутации ноги. Проведен осмотр места происшествия, плавательное средство изъято.По предварительным данным, водитель нарушил правила безопасности движения водного транспорта. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», – сообщает следственное управление по Приморскому краю.

По словам очевидцев, пострадавший катался на «банане», попал под катер и в итоге остался без ноги, сообщает ИА PrimaMedia. По информации агентства, пострадал житель Приморья 1963 года рождения. Ему отрезало ногу выше колена.

По факту случившегося проводится доследственная проверка.