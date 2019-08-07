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В Свободном сутки ищут двух сестер, но пока безрезультатно

В Свободном сутки ищут двух сестер, но пока безрезультатно

Двух девочек, пропавших в Свободном, продолжают искать. С момента пропажи детей прошли сутки. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 6 августа в дежурную часть МО МВД России «Свободненский» поступило сообщение, что из дома ушли в неизвестном направлении две девочки – сестры 2005 и 2009 годов рождения.

Полицейские опросили родителей, соседей, друзей и знакомых девочек; провели подворовые обходы. Проверены возможные места пребывания пропавших – железнодорожный вокзал, городской парк, центральная площадь, спорткомплексы, торговый центр, магазины и другие объекты. Детей нигде не оказалось. Ориентировки переданы во все районы области.

Приметы разыскиваемых: Зина 2005 года рождения, на вид ей 13 лет, рост 160 сантиметров, худощавая, с коротко стриженными русыми волосами, глаза серые. На левой руке имеется шрам от пореза.

Люба 2009 года рождения – на вид 10 лет, рост 130–140 сантиметров, смуглая, темноглазая, темные длинные волосы.

Любую информацию о местонахождении девочек принимают в дежурной части МО МВД России «Свободненский»: (41643) 5-56-98 или по телефонам полиции: 02 и 102 (с мобильного).

Тем временем Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего или находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека».

«Проведен осмотр места проживания детей, в поисках задействован весь личный состав Свободненского УМВД и МЧС, привлечены волонтеры поисково-спасательного отряда "Гром"», – прокомментировал старший помощник руководителя следственного управления Алексей Лубинский.

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#дети #происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • тт

    тт
    33 минуты назад

    Год рождения второго ребенка всё таки 2011 или 2009г? На листовке и в ориентировке разные данные.

  • Одисей

    Одисей
    14 минут назад

    знакомые фамилии, раньше девочки не уходили из дома?

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