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сегодня, 10:20 1

В Приамурье до конца года откроется три новых детских сада

В Приамурье до конца года откроется три новых детских сада
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

В Амурской области на 50 % завершено строительство трех новых детских садов – в городах Благовещенск, Белогорск и селе Усть-Ивановка Благовещенского района. Дошкольные учреждения возводят в рамках национального проекта «Демография».

Информация о готовности объектов была озвучена на заседании в правительстве Амурской области. За счет строительства новых садиков для дошколят появится 410 дополнительных мест. В областном центре и селе Усть-Ивановка детские сады смогут посещать по 120 детей.

Детский сад в Благовещенске

В обоих населенных пунктах уже завершена кладка стен 1 и 2 этажей, рабочие приступили к устройству кровли, прокладке наружных коммуникаций.

В Белогорске под детский сад строится трехэтажное здание. Оно рассчитано на 170 воспитанников. К настоящему времени все три этажа возведены, в них специалисты прокладывают внутренние стены и перегородки, также ведется работа по подведению к зданию сетей канализации, водопровода, тепло- и энергоснабжения, начато благоустройство территории.

Детский сад в Белогорске

«Строительные работы осуществляются согласно графику. Завершены они будут до конца текущего года», – сообщила заместитель министра образования и науки Амурской области Лариса Закирова.

Общая стоимость работ – 492 миллионов рублей – это средства федерального, областного и муниципального бюджетов, информирует пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Как было отмечено на заседании, до 2021 года в области планируется построить еще два детских сада – в селе Екатеринославка Октябрьского района и в поселке Магдагачи Магдагачинского района.

Сообщается, что такие меры будут способствовать решению задач, поставленных президентом, по обеспечению 100 % доступности дошкольного образования для детей всех возрастов. В Свободном открылся новый корпус к зданию детского сада № 9. Федеральному бюджету строительство обошлось в 112,6 миллиона рублей, областному – в 4 миллиона. Пристройка позволит обеспечить местами 120 детей.

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#дети #областная власть #строительство

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Комментарии
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  • Супрастинка

    Супрастинка
    1 час назад

    Ага, а где обещанный детсад в 800 квартале? Почему вместо него строят дом?!)

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