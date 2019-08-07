На Дженнифер Лопес треснул костюм на концерте в Москве
Американская певица Дженнифер Лопес 4 августа дала сольный концерт It’s my party («Моя вечеринка») в Москве, куда она вернулась через 7 лет. Во время выступления на открытом стадионе «ВТБ-Арена» с 50-летней Джей Ло (Jennifer Lopez) произошел конфуз.
Несмотря на холодную погоду – в Москве было всего плюс 8 градусов – поп-дива вышла на сцену в сексуальном облегающем наряде с блестками и поприветствовала московских фанатов.
От зажигательных танцев американской дивы на стадионе становилось жарко. Один из нарядов звезды не выдержал и лопнул под грудью во время выступления, сообщил «Космо».
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Однако российская певица Лолита Милявская выразила другое мнение на этот счет. Она отметила, что перед концертом ведется тщательная подготовка, во время которой продумывают все до мелочей: начиная с деталей наряда и заканчивая техникой исполнения.
Звезда сама нередко выходила на сцену в откровенных нарядах и знает, что даже замок на платье страхуется внутренними молниями. Поэтому артистка считает, что все произошедшее во время выступления Джей Ло, ранее было просчитано, пишет Пятый канал.
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