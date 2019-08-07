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На Дженнифер Лопес треснул костюм на концерте в Москве

На Дженнифер Лопес треснул костюм на концерте в Москве
Фото: Legion-media

Американская певица Дженнифер Лопес 4 августа дала сольный концерт It’s my party («Моя вечеринка») в Москве, куда она вернулась через 7 лет. Во время выступления на открытом стадионе «ВТБ-Арена» с 50-летней Джей Ло (Jennifer Lopez) произошел конфуз.

Несмотря на холодную погоду – в Москве было всего плюс 8 градусов – поп-дива вышла на сцену в сексуальном облегающем наряде с блестками и поприветствовала московских фанатов.

От зажигательных танцев американской дивы на стадионе становилось жарко. Один из нарядов звезды не выдержал и лопнул под грудью во время выступления, сообщил «Космо».

Однако российская певица Лолита Милявская выразила другое мнение на этот счет. Она отметила, что перед концертом ведется тщательная подготовка, во время которой продумывают все до мелочей: начиная с деталей наряда и заканчивая техникой исполнения.

Звезда сама нередко выходила на сцену в откровенных нарядах и знает, что даже замок на платье страхуется внутренними молниями. Поэтому артистка считает, что все произошедшее во время выступления Джей Ло, ранее было просчитано, пишет Пятый канал.

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#шоу-бизнес

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