Под водой: железнодорожную ветку к Благовещенской ТЭЦ затопило

В Благовещенске железная дорога, по которой на ТЭЦ везут вагоны с углем, частично скрылась под водой. Некоторые пути затоплены полностью. Вода пришла сюда из переполнившихся Асташинских озер.

В компании, которая осуществляет поставки грузов, сообщили что на поставки угля на ТЭЦ это не повлияло. «Там, где затоплено, не можем подать часть грузов небольших. А уголь подаем потихонечку, как можем. Движение мы не приостановим, если только совсем воды будет по колено», – сообщил директор Благовещенского предприятия промышленного железнодорожного транспорта Иван Садовский.

Ранее в компании опасались, что затопленные пути могут угрожать поставкам топлива. Ситуацию обострила насыпь на путях. Ее сделали городские службы, чтобы препятствовать затоплению расположенных ниже частных домов. Сейчас насыпь частично размыло.

По словам Ивана Садовского, на заседании оперативного штаба в администрации Благовещенска им предложили помочь – откачать воду. В компании решили обойтись своими силами.

В пресс-службе Благовещенской ТЭЦ сообщили, что изменений в поставках топлива нет. В сутки на ТЭЦ принимают около 60 вагонов. И при такой нагрузке, как сегодня, запасов топлива хватит на 120 дней. Сейчас на угольном поле БТЭЦ сформирован запас более чем 320 тысяч тонн угля