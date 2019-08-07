Прокуратура: Приамурью нужна программа по созданию рабочих мест для осужденных

Прокуратура Амурской области предлагает принять региональную программу, направленную на создание новых рабочих мест для осужденных. Об этом говорили 6 августа на заседании коллегии, посвященной итогам работы областной прокуратуры в первом полугодии.

В этом году в Амурской области к труду удалось привлечь больше осужденных. На коллегии отметили, что в прошлом году доля трудоустроенных осужденных едва превышала 21 %. Это был один из самых низких в стране результатов. Такое положение дел препятствовало возмещению ущерба, который осужденные причинили потерпевшим.

Позитивно повлияло на ситуацию взаимодействие с правительством Амурской области. В результате совместной работы министерств региона и органов местного самоуправления удалось заключить несколько государственных и муниципальных контрактов. Это привело к увеличению доли трудоспособных осужденных, задействованных в производстве до 27,5 %.

«Опыт других регионов показывает, что серьезным подспорьем в этом явилось бы принятие целевой региональной программы, направленной на создание новых рабочих мест для осужденных, их профессиональное обучение, заключение договоров с учреждениями уголовно-исполнительной системы на выпуск и реализацию различного перечня товаров», – сообщил на коллегии заместитель прокурора Амурской области Дмитрий Неговора.

В целом число осужденных в Приамурье снизилось на 7 %. В этом году правоохранителям удалось не допустить беспорядков и протестных акций в местах лишения свободы. На 12 % снизился уровень преступности среди осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы.