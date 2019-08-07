В Благовещенском районе эвакуированных животных возвращают домой

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6 августа в Благовещенском районе сельскохозяйственных животных, эвакуированных во время угрозы подтопления сел, начали развозить по домам. Теперь, когда угроза миновала, на постоянные места содержания транспортировали крупно-рогатый и мелко-рогатый скот, своей очереди ждут свиньи.

Животных эвакуировали из села Владимировка: коз, баранов и коров размещали в селе Ровное на территории бывшей фермы, а свиней транспортировали в Усть-Ивановку. Места содержания животных оборудовали спасатели, представители администрации, помогали и местные жители. Животным привозили сено, овес, комбикорм. Эвакуировали одно хозяйство, остальных животных хозяева вывозили самостоятельно в Ровное, Волково, Усть-Ивановку.

Эвакуация началась 29 июля, транспортировали 184 головы крупно-рогатого скота, примерно столько же свиней, 136 коз и баранов.

«Эвакуация была организованной, поэтому не было какого-то хаоса, стресса у животных. Понятное дело, когда у вас обустроенное место, когда вы ведете свою крестьянско-фермерскую деятельность, отлажен механизм подвоза кормов, и поилки, и доилки. А когда меняете это место, оно не обустроено, понятно, что не совсем комфортно. Во всяком случае, это лучше, чем если бы поголовье пострадало», – рассказал начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Благовещенского района Константин Москаленко.

«Ситуация нормализовалась. Реки заходят в русла, жизнь налаживается», – добавил глава Благовещенского района Евгений Седых.