В Благовещенске автобус сбил пешехода и уехал

В Благовещенске маршрутный автобус совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Это произошло во вторник, 6 августа, около 18 часов в районе перекрестка улиц Мухина и Пролетарской.

По данным отдела Госавтоинспекции, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем – предположительно маршрутным автобусом белого цвета, – совершил наезд на 30-летнего пешехода. Он получил травмы. На место происшествия вызвали скорую помощь. Водитель скрылся с места ДТП. Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей произошедшего происшествия или самого водителя. Любую информацию об указанном происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам в Благовещенске: (4162) 59-46-86, +7-999-165-32-64 или в дежурную часть по номеру 42-52-62.

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#ДТП

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Елена Котейко