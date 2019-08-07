7 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

Фото: Амур.инфо

По замерам гидрологических постов в 8 часов утра 7 августа обстановка на реках Амурской области нормализуется – вода уходит в коренное русло. На некоторых участках, тем не менее, она остается на пойме, а река Томь под Белогорском стоит выше отметки опасного явления – 404 сантиметра.

Небольшие колебания уровня Зеи есть на территории Мазановского и Свободненского районов, но там вода с поймы уже ушла. На участке Нижней Зеи Белогорье – Благовещенск отметили спад воды за сутки на 23-41 сантиметр, в Белогорье пойма остаётся подтопленной примерно на полметра. На среднем Амуре уровень воды понижается: в районе областного центра вода за сутки убыла на 36 сантиметров, под Константиновкой – на 50, в районе Иннокентьевки – на 8 сантиметров за сутки, сообщает Амурский гидрометцентр. Уровень рек в Амурской области на 8:00 7 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Пойма НГЯ ОГЯ Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 156 +2 Амур Джалинда 8:00 214 +3 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 200 -4 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 257 -16 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 268 -1 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 398 -36 510 700 800 822 517 Амур Гродеково 8:00 709 -46 730 1050 1100 1144 841 Амур Константиновка 8:00 571 -50 500 700 950 924 659 Амур Поярково 8:00 555 -40 580 650 750 833 610 Амур Иннокентьевка 8:00 880 -8 640 850 930 1083 888 Зея Мазаново 8:00 359 -8 450 550 620 707 731 Зея Суражевка 8:00 444 +4 500 650 700 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 742 +3 780 900 970 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 609 -23 560 660 730 819 767 Зея Благовещенск 8:00 427 -41 450 600 720 819 561 Томь Воскресеновка 8:00 605 -7 500 - - Томь Белогорск 8:00 404 -1 300 350 400 в 2016 428 444 Томь Светиловка 8:00 706 +1 Селемджа Экимчан 8:00 81 +10 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 149 +5 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 465 +1 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 546 -34 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 339 +27 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 310 +10 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 283 -9 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 495 -2 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 121 -15 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 272 -14 180 300 350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова