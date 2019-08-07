Белогорцы отправили три тонны гуманитарной помощи Мазановскому району

Фото: пресс-служба администрации Белогорска

Помощь, собранная белогорцами для жителей Мазановского района, пострадавших от наводнения, доставлена в район. Сообщение об отправке двух КамАЗов с трехтонным грузом опубликовал глава Белогорска Станислав Мелюков в своем инстаграм-профиле.

«Белогорск отправил в Мазановский район, сильно пострадавший от наводнения, 3 тонны гуманитарной помощи, которую собрали белогорцы, – написал он. – 277 упакованных и тщательно рассортированных мест уместились в два КамАЗа повышенной грузоподъемности. Белогорцы передали мазановцам одежду для взрослых и детей (кстати, минимум четвертая ее часть новая, с этикетками), постельные принадлежности, бытовую химию, предметы личной гигиены, канцтовары, игрушки, бытовую технику и продукты. Выражаю благодарность всем белогорцам, оказавшим помощь, волонтерам, помогавшим сортировать вещи и компании “Вираж”, предоставившей технику для перевозки».

Активный сбор вещей для жителей района продолжался с 26 по 29 июля. Но и сейчас белогорцы еще приносят вещи, отмечают в службе по обеспечению деятельности органов местного самоуправления.

«В сборе помощи приняли участие более 350 человек, назвавших свои фамилии и имена. Многие оказывали помощь анонимно, – рассказала начальник службы по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Татьяна Фильчагова. – Груз был доставлен в течение двух часов. Жители района очень благодарили всех и выразили огромную признательность за качественную сортировку вещей и их качество».

Поблагодарил белогорцев за помощь глава района Михаил Пивень.

«Это подарок от жителей города Белогорска пострадавшим от наводнения. Спасибо! Мы амурчане, и вместе мы сила и выдержим любые испытания! – написал он в своем инстаграм-профиле и обратился к сельчанам: – Уважаемые главы сельсоветов, при распределении помощи привлекайте депутатов сельсоветов, актив, общественные организации на территории села, не забудьте привлечь к этой работе самых главных сплетников сёл. Тогда не будет за спиной шепотка, что не довели народу и так далее. Обратите на это особое внимание, пожалуйста».