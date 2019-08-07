В Амурский драматический вернулись любимцы театралов – Роберт Салахов и Захар Майстренко

Стало известно, что в Амурский драматический возвращаются актеры Роберт Салахов и Захар Майстренко. А из Петербурга приехали режиссер и художник для постановки спектакля «Алые паруса». В Амурском областном театре драмы состоялся традиционный сбор труппы. На нем обсуждали планы на новый, 136-й театральный сезон.

В начале сентября артисты отправятся в Москву и Великие Луки, куда повезут восемь спектаклей. В конце сентября амурские артисты планируют принять участие в Дальневосточном театральном фестивале, который под патронатом народного артиста России Евгения Миронова пройдет в Хабаровске. До конца этого года планируется поставить несколько новых спектаклей.

На сборе труппы директор театра Татьяна Бедина представила коллективу прибывших из Санкт-Петербурга режиссера Анну Троянову и художника Анастасию Копылову. Они будут ставить одноактный спектакль «Алые паруса» по новелле Александра Грина.

Порадует театралов и возвращение в состав труппы актеров Роберта Салахова и Захара Майстренко, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

Для зрителей Амурский театр драмы откроет двери 30 августа. По программе «Большие гастроли» в Благовещенск приедет один из старейших театров страны — Государственный академический Малый театр России. Он даст единственный спектакль по пьесе Александра Островского «День на день не приходится». С 24 по 30 сентября на сцене театра будет играть спектакли труппа из города Великие Луки. Онлайн-продажа билетов уже открыта.