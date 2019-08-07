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сегодня, 09:45 0

Зрители футбольного матча «Благовещенск» – «Сахалин» могут выиграть велосипед

Зрители футбольного матча «Благовещенск» – «Сахалин» могут выиграть велосипед
Фото: admblag.ru

Для зрителей футбольного матча между клубами «Благовещенск» и «Сахалин», который состоится в предстоящую субботу организаторы устроят розыгрыш подарков. Также для болельщиков готовится развлекательная программа.

Матч 1/64 Кубка России пройдет 10 августа на благовещенском стадионе «Спартак». Команды будут бороться за выход в 1/32 финала турнира, где победитель сыграет с «СКА-Хабаровск». Вход на матч – свободный.

Организаторы обещают, что в этот день зрителей ждет не только захватывающая игра, но и настоящий спортивный праздник с развлекательной программой и розыгрышем подарков.

С 17:00 на стадионе начнет работать игровая зона с интерактивными площадками для детей и взрослых, состоится розыгрыш призов, главный приз – велосипед. Будет организована зона фуд-корта. В 18:00 – начнется сам матч.

Игра пройдет в любую погоду, сообщает пресс-служба городской администрации.

Футбольный клуб «Благовещенск» получил право участвовать в Кубке России, завоевав в текущем году Кубок Дальнего Востока.

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