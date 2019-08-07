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7августа
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сегодня, 09:16 2

В Благовещенске появилась новая автобусная остановка

В Благовещенске появилась новая автобусная остановка

В Благовещенске в районе перекрестка Василенко и Игнатьевского шоссе появилась новая остановка. Ее сделали по просьбе горожан. Здесь будут останавливаться два городских автобуса.

Павильон изготовлен из триплекса, через прозрачные стенки горожане могут увидеть приближающиеся автобусы, а от дождя защитит крыша. Кроме того, на остановке появится лавочка. Специалисты уже собрали стальной каркас павильона и установили крышу. Идут работы по благоустройству территории: появились тротуары и обустроены газонные зоны.После окончания работ и нанесения разметки, здесь будут останавливаться автобусы № 12 и 38.

«Как мы видим, это район города интенсивно застраивается, здесь уже появился микрорайон Подсолнухи, ведется строительство нового детского сада, в скором будущем появится и школа. Обустройство данного автобусного пункта значительно сократит расстояние для жителей, которые добираются общественным транспортом по улице Василенко в сторону Промышленной», – пояснил начальник отдела по организации транспортного обслуживания населения Юрий Грязнов.

Установка остановочного павильона проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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#городская власть #строительство

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    лавочек не хватает по всему городу-Калита проснись!

  • dobry

    dobry
    2 часа назад

    Для современной России-величайшее событие

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