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сегодня, 09:13 3

В Амурской области число тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на треть

В Амурской области число тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на треть
Фото: ru.depositphotos.com

Криминальную обстановку в регионе обсудили в прокуратуре Амурской области на заседании коллегии, посвященной итогам работы в первом полугодии. Было отмечено, что в области сократилось число убийств на 1,7 %, снизилась подростковая преступность на 6,9 %. В целом число зарегистрированных преступлений выросло на 7,8 %.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 27 %. Возросло количество краж, мошенничеств, фактов присвоения и растраты, разбоев, угонов. Отмечается рост преступлений, совершенных на бытовой почве и в общественных местах. В Благовещенске, Свободном, Белогорске, в Свободненском, Белогорском, Константиновском, Сковородинском, Тамбовском и Серышевском районах отмечен рост преступлений, в отношении детей.

«Упущения в оперативно-розыскной деятельности обусловили снижение общей раскрываемости преступлений до 56 %, в том числе фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества, сбыта наркотических средств, краж из квартир, грабежей. Остаются нераскрытыми 3 убийства и 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему», – сообщалось во время заседания коллегии.

Территориальным прокурорам во втором полугодии рекомендовано изменить отношение к вопросам профилактики преступлений. В течение полугода в Амурской области прокуроры зафиксировали больше 8 тысяч нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. Выявили 236 укрытых от учета преступлений, из них 40 тяжких и особо тяжких.

Позитивные изменения отмечены при соблюдении сроков в уголовном судопроизводстве. Количество уголовных дел, расследованных с нарушением установленных УПК РФ сроков, снизилось на 15,7 %. При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуроры выявили более 4 тысяч нарушений, внесли 145 представлений, более 1 400 требований. К дисциплинарной ответственности привлечено 262 должностных лица.

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#закон #криминал

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Комментарии
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  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    1 час назад

    Просто полиция срослось с криминалом... Во всех фруктовых киосках азиаты, без страха, торгуют насваем и говорят, что все вопросы с полицией решены... Почему же не расти преступности? Нужны народные дружины, как в СССР!

  • foxik62

    foxik62
    45 минут назад

    Лидер подольской ОПГ Сергей Лалакин (Лучок) за последние годы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы и другими наградами. Мы тут подсчитали Лучок получил примерно столько же высших государственных наград, сколько председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин или глава МВД РФ Владимир Колокольцев. ( от Незыгаря, Телеграмканал )

  • ay

    ay
    11 минут назад

    Видимо, это не страшная преступность, она же власти не угрожает. То ли дело протестующих бабушек и студентов "щемить". А, ну ещё звёздочки зарабатывать блокируя "неугодные" сайты.

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