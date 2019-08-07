В Амурской области число тяжких и особо тяжких преступлений выросло почти на треть

Криминальную обстановку в регионе обсудили в прокуратуре Амурской области на заседании коллегии, посвященной итогам работы в первом полугодии. Было отмечено, что в области сократилось число убийств на 1,7 %, снизилась подростковая преступность на 6,9 %. В целом число зарегистрированных преступлений выросло на 7,8 %.

Количество тяжких и особо тяжких преступлений увеличилось на 27 %. Возросло количество краж, мошенничеств, фактов присвоения и растраты, разбоев, угонов. Отмечается рост преступлений, совершенных на бытовой почве и в общественных местах. В Благовещенске, Свободном, Белогорске, в Свободненском, Белогорском, Константиновском, Сковородинском, Тамбовском и Серышевском районах отмечен рост преступлений, в отношении детей.

«Упущения в оперативно-розыскной деятельности обусловили снижение общей раскрываемости преступлений до 56 %, в том числе фактов умышленного уничтожения или повреждения имущества, сбыта наркотических средств, краж из квартир, грабежей. Остаются нераскрытыми 3 убийства и 3 факта причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшему», – сообщалось во время заседания коллегии.

Территориальным прокурорам во втором полугодии рекомендовано изменить отношение к вопросам профилактики преступлений. В течение полугода в Амурской области прокуроры зафиксировали больше 8 тысяч нарушений в сфере уголовно-правовой статистики. Выявили 236 укрытых от учета преступлений, из них 40 тяжких и особо тяжких.

Позитивные изменения отмечены при соблюдении сроков в уголовном судопроизводстве. Количество уголовных дел, расследованных с нарушением установленных УПК РФ сроков, снизилось на 15,7 %. При осуществлении надзора за процессуальной деятельностью органов следствия и дознания прокуроры выявили более 4 тысяч нарушений, внесли 145 представлений, более 1 400 требований. К дисциплинарной ответственности привлечено 262 должностных лица.