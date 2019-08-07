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7августа
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сегодня, 08:56 0

В Амурской области существенных осадков не ожидается: прогноз погоды на 7 августа

В Амурской области существенных осадков не ожидается: прогноз погоды на 7 августа
Фото: Амур.инфо

7 августа в Амурской области переменно облачно, без существенных осадков. Ветер северный, северо-восточный дует со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 21...26, в северных районах – до 23...28.

В Благовещенске без существенных осадков. Скорость северо-восточного ветра составляет 4-9 метров в секунду. Уличные термометры покажут 23...25 градусов выше нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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