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сегодня, 08:13 1

В Китае объявлен красный уровень опасности из-за ливней и внезапного наводнения

В Китае объявлен красный уровень опасности из-за ливней и внезапного наводнения
Фото: Global Look Press, Xinhua

Ливни и, как следствие, наводнение в Центральном Китае погубили по меньшей мере восемь человек. Объявлен красный уровень опасности.

По данным информационного портала SINA, на который ссылается ТАСС, проливные дожди обрушились на город Шиянь провинции Хубэй 6 августа около 04:00 утра по местному времени (23:00 мск). В результате внезапного наводнения разрушены не менее 19 жилых домов, парализована транспортная система города, в некоторых районах нет электричества.

Стихия помешала многим сельским жителям, работающим в городе вернуться домой.

Местные власти уже объявили красный - самый высокий - уровень опасности ввиду проливных дождей и связанных с ними наводнений и подъема уровня воды в реках.

По информации портала, в районе бедствия ведутся поисково-спасательные работы.

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#Китай #природа #происшествия

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Комментарии
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    Жалейка
    20 минут назад

    да это паводок

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