Гороскоп на 7 августа: Львов обманут, Козерогов ждут интересные знакомства

Восход Солнца: 05:06

Заход Солнца: 20:05

Солнце в Льве.

Овен. Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Если у вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня. Не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если вы проявите осмотрительность.

Телец. Победите в себе застенчивость и чрезмерную чувствительность. Звезды предупреждают мужчин-Тельцов о возможных финансовых потерях. Женщин-Тельцов ждет новое знакомство, однако их увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.

Близнецы. Возросшее обаяние Близнецов позволит преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху в личной жизни. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого эмоционального напряжения, так как вероятны нервные срывы.

Рак. Неблагоприятный день. Сегодня возможна временная неудовлетворенность собой и окружающими и даже работой; но не торопитесь с уходом, иначе ваше финансовое положение может измениться в худшую сторону. Не стоит бессмысленно рисковать и заниматься коммерцией, это – не для вас. Переждите – и удача не заставит себя долго ждать.

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Лев. День крайне неприятный для Львов. Пройдет он под знаком обмана и недоразумений. Агрессивность, неверная оценка ситуации или опрометчивые обещания могут привести к осложнениям в работе или личной жизни. Попытайтесь в вежливой форме отстранить от себя людей, к которым не питаете доверия.

Дева. День преобразования и трансформации космической энергии, откровения, неожиданного поворота. Кардинальные изменения в жизни Дев могут быть связаны со сменой работы, места жительства, с заключением брака или (что маловероятно) разводом. Вероятна поддержка и покровительство влиятельных лиц, которые продвинут ваши дела.

Весы. Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не приятными. Мужчинам-Весам не рекомендуется идти на компромиссы, совершать покупки, рвать бумагу или рубить деревья, обращаться за помощью к стоматологу. Женщин этого Знака звезды предупреждают о возможном обострении отношений в семье или с партнером.

Скорпион. Девиз дня – «трудолюбие и добросовестность». В этом случае вам должен сопутствовать успех. Вероятно улучшение финансового положения: подарок или удачная покупка. Возможно предложение о более выгодной работе. Скорее всего вам предстоит романтическое свидание или встреча с давней симпатией. От вас будут ждать обещаний, но не стоит обнадеживать близкого человека, если вы не готовы ограничить свою свободу и связать себя раз и навсегда брачными узами.

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Стрелец. Благоприятный день для любовных приключений, свиданий, достижения успеха у особ противоположного пола. Находчивость и неординарность мышления позволят справиться с неожиданными известиями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, для вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность выигрыша или удачной покупки.

Козерог. День отмечен интересными знакомствами, творческими и деловыми встречами. Не исключено, что отношения с коллегами из деловых перерастут в дружеские. Следите за тем, чтобы никого не оскорбить. Вторую половину дня посвятите отдыху. Нельзя отказывать в выполнении просьб.

Водолей. Опасный и тяжелый день в плане здоровья. День символизирует трансформацию половой энергии, поэтому сексуальная активность заметно снизится. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. К вечеру отношения с окружающими придут в норму. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей заботы и нежности.

Рыбы. День провокаций и активизации темных сил. Вероятны обстоятельства, которые испытают вас на прочность и умение владеть ситуацией. Начатая работа будет требовать от вас напряжения сил. Возможны эмоциональные перегрузки, упадок сил. Состояние тревоги и неуравновешенность могут значительно усложнять ситуацию. Вам предстоит приложить максимум усилий для того, чтобы выбраться из создавшегося положения.

Астролог: Вальдемар Небоходцев