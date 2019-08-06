В Амурскую область прибыл «Михаил Глинка»

Семь музыкальных школ Приамурья получили новые пианино отечественного производства, обновить инструментальный фонд удалось в рамках национального проекта «Культура». В общей сложности, по одному пианино будет направлено в 28 творческих школ области.

Пианино «Михаил Глинка» было создано по образцу известной чешской марки W.Hoffmann.

Первые семь музыкальных инструментов получили Центральная детская школа искусств и музыкальная школа Благовещенска, детские школы искусств Константиновки, Поярково, поселка Новобурейский, Прогресс, Райчихинска.

Всего по национальной программе «Культура» до конца октября 2019 года будет поставлено 28 пианино на общую сумму 13,8 млн. рублей.

Последнее масштабное обновление фонда музыкальных инструментов происходило в 2013-2015 годах.

Программа национального проекта «Культура» нацелена на решение задачи по локализации производства пианино на территории Российской Федерации. Основными исполнители программы - Минпромторг России и Минкультуры России. Подробнее о поставке инструментов: в рубрике «Культпросвет».

Фото: Министерство культуры и национальной политики Амурской области