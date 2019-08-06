«Ночь кино» в этом году продлится шесть часов

Амурская область 24 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». Показы пройдут на 41 открытой площадке. Зрители увидят три полнометражных фильма: «Домовой», «Полицейский с Рублевки» и «Балканский рубеж».

Фильмы отобраны по итогам зрительского интернет-голосования. Программа начнется в 19.30.

Первым покажут «Домового», это семейная комедия 2019 года режиссера Евгения Бедарева (6+). Длительность — 1,5 часа. Вторым фильмом станет «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел 2». Это комедия, вышедшая в 2018 году. Режиссер — Илья Куликов, 94 минуты (16+).

Завершит ночной показ драма, боевик «Балканский рубеж» режиссера Андрея Волгина (16+). Картина — почти трехчасовой боевик, снятый совместно Сербией и Россией в 2019 году. События перенесут зрителей в Югославию, в 1999 год. Мир тогда был близок к большой войне.

В Благовещенске «Ночь кино» пройдет в сквере Амурского областного дома народного творчества. Открытые площадки также разместятся по всей области. Подробнее об этом — в рубрике «Культпросвет».