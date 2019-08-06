Для амурчан, потерявших дома из-за паводка, ищут временное жилье

Фото: пресс-служба областного правительства

Министерство имущественных отношений Амурской области подбирает помещения для организации пунктов длительного пребывания (ПДП) для людей, которых наводнение лишило жилья. Об этом 6 августа говорили на заседании КЧС.

Губернатор призвал усилить эту работу, а главам районов, где организованы пункты временного размещения (ПВР), показывать людям варианты размещения в этих пунктах. «В ближайшее время у нас начнёт поступать информация о количестве повреждённых домов, в которых невозможно проживать после паводка. Соответственно, чем раньше люди узнают о вариантах размещения, тем быстрее мы поймём, какая потребность дополнительно в пунктах длительного размещения», – сказал глава региона. Временное размещения людей, потерявших своё жильё из-за паводка, рассмотрели сегодня на заседании КЧС.

Кроме этого, решением КЧС принято выделить субсидии из резервного фонда двум территориям – Мазановскому и Селемджинскому районам – на приобретение жилья для маневренного фонда.

«У них на рынке есть квартиры, которые можно быстро купить. Предоставить их в качестве пунктов длительного пребывания людям до тех пор, пока они не получат возможность переехать в другое жильё», – поручил Василий Орлов. Глава региона рекомендовал привлечь прокуроров районов, чтобы избежать спекулятивного ценообразования.

Сейчас специалисты обследуют дома, которые попали под затопление. Идёт просушка домов -– уже просушено 128 жилых объектов. Проводится дезинфекция: обработаны 1 249 объектов, в том числе 318 частных домов, 411 придомовых территорий.

Дорожники восстанавливают разрушенные стихией дороги. «Особый контроль – школьные маршруты. Они в приоритете», – губернатор.

Что касается восстановления проезда со стороны Февральска до Норска, открыть движение планируется через 2-3 дня, сейчас ведётся отсыпка скальником. На этом участке работает 21 единица техники.

Амурчанам, пострадавшим от паводка, уже выплачено помощи на сумму 8,72 миллиона рублей по линии соцзащиты и 5 миллионов – из резервного фонда.

На телефоны горячей линии за сутки по состоянию на 17:00 6 августа поступило 265 обращений за консультацией, всего специалисты приняли 1 804 обращения, сообщает пресс-служба областного правительства.

Самая сложная ситуация сейчас в Архаринском районе в районе Иннокентьевки, где проходит гребень паводка по Амуру. Накануне в село из Благовещенска прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области. Помощь пожарным отдельного пожарного поста села Иннокентьевка в защите населенного пункта оказывают пожарные Завитинска, Екатеринославки, Благовещенска, поселка Серышево, Ивановки, Поярково, сотрудники полиции, специалисты дорожной службы района. Всю минувшую ночь пожарные, чтобы не допустить подтопления жилых домов, возводили дамбу высотой около полуметра, укладывали мешки с грунтом. Все работы выполнены.

Работы по укреплению проводились и в селе Северное. «Нужно было заложить два участка. Из 150 метров на сегодняшний день выполнили 100 метров – построили дамбу высотой 1,5 метра и заложили 3 прорана их 4-х. Завтра планируем работы закончить», – рассказала глава района Елена Манаева.