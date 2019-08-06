В Свободном открыли новое здание детского сада

В Свободном губернатор Амурской области Василий Орлов открыл новое здание детского сада № 9. Пристройку возвели рядом с действующим дошкольным учреждением. Между собой два здания, старое и новое, соединяет теплый переход.

На торжественном открытии глава области вручил детскому саду подарок – сертификат на 50 тысяч рублей. Эти средства руководство садика планирует направить на приобретение развивающего игрового инвентаря для воспитанников. В новом здании разместятся шесть групп на 120 мест, благодаря чему вместимость детсада № 9 увеличилась вдвое. Кроме того, с открытием новых групп в саду появилось 35 новых рабочих мест.

Федеральному бюджету строительство обошлось в 112,6 миллиона рублей, областному – в 4 миллиона. В следующем году проведут реконструкцию старого корпуса.

В новом здании, оснащенном по современным стандартам, могут принимать детей с двух месяцев. Однако, как отмечает правительство Амурской области, в Свободном нет желающих так рано отдавать детей в сад. Самыми маленькими воспитанниками станут восемь малышей, которым только исполнился один год.

В настоящее время в Свободном очереди в детские сады отсутствуют. Но в связи с тем, что в городе открываются новые предприятия и ожидается прирост как взрослого, так и детского населения, предполагается, что необходимость в расширении образовательной организации возникнет совсем скоро.

«Средства на строительство здания для детского сада выделены в рамках единой федеральной субсидии на развитие центров экономического роста, – пояснил губернатор Василий Орлов. – Здесь до 2020 года реализуются 33 мероприятия на общую сумму 5,5 миллиарда рублей. В итоге здесь кроме детского сада мы увидим новую школу на 528 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс, дом культуры железнодорожников – он будет одним из лучших в области, – и огромное количество объектов коммунально-дорожной инфраструктуры, которые сегодня глазу не видны, но без которых не возможно развитие города в принципе».

Кроме пристройки в Свободном, в этом году новые здания детских садов появятся в Благовещенск (на 120 мест), Белогорске (на 170 мест) и селе Усть-Ивановка Благовещенского района (на 120 мест). Общая стоимость работ составит 492 миллионов рублей – это средства федерального, областного и муниципального бюджетов.

Всего услугами дошкольного образования в Амурской области охвачены 44 406 детей, в регионе работают 113 детских дошкольных учреждений.

«В Приамурье активно идет работа по ликвидации очереди в детские сады для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В 2019 году за счет строительства трех образовательных организаций дошкольного образования в области появится 410 дополнительных мест», – информирует правительство Приамурья.