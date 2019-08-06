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6августа
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Амурский онкодиспансер получит новое оборудование

В Благовещенске состоялась научно-практическая конференция по диагностике и лечению меланомы кожи. Уровень заболеваемости этим видом злокачественных образований. В ходе конференции врачи обсудили вопросы внедрения нового медицинского диагностического оборудования и схем лекарственного лечения.

В Амурском онкологическом диспансере состоялась научно-практическая конференция по диагностике и лечению меланомы кожи. В ней приняли участие хирурги-онкологи – ведущие специалисты НИИ имени Блохина. Они провели мастер-классы для амурских докторов. На мероприятие съехались более 100 специалистов медицинских организаций региона.

На конференции рассмотрели вопросы применения современных методик выявления и лечения злокачественных образований кожи. Уровень заболеваемости раком среди россиян ежегодно растет. Именно поэтому распространение эффективных практик диагностики и лечения имеет особую актуальность.

«Ранняя диагностика может эту ситуацию изменить – именно для опухолей кожи, это самая острая история, потому что ранняя диагностика позволяет вылечить человека простой манипуляцией. При поздней диагностике уже потребуется дорогостоящее лечение. Но сегодня и оно более доступно, чем это было пять-семь лет назад», – отмечает старший научный сотрудник НМИЦ онкологии имени Блохина Игорь Самойленко.

В ходе конференции обсудили вопросы внедрения нового медицинского диагностического оборудования и схем лекарственного лечения. В оснащении амурский диспансер не уступает ведущим клиникам. В следующем году в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» учреждение ожидает инновационный прорыв. «Планируется переоснащение, дооснащение нашего диспансера новым оборудованием, в том числе радиологическим, оснащение лаборатории для исследований материала, в том числе иммуногистохимических. Мы также приобретаем роботизированную систему – она позволит качественно проводить полный спектр исследований, – отметила главный врач Амурского областного онкологического диспансера Светлана Леонтьева.

Мастер-классы в исполнении московских хирургов, организованные в операционных онкодиспансера – это хирургические вмешательства четверым пациентам со сложными случаями меланомы. В завершение дня гости успели проконсультировать восьмерых пациентов.

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#здоровье #наука

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