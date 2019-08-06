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сегодня, 18:00 3

В Амурской области прокуроры потребовали отремонтировать больше 270 объектов ЖКХ

В Амурской области прокуроры потребовали отремонтировать больше 270 объектов ЖКХ
Фото: Амур.инфо

Состояние законности в сфере ЖКХ, трудовых правоотношений и экономики обсудили в прокуратуре Амурской области на коллегии, посвященной итогам работы надзорного ведомства в первом полугодии. В частности, по требованию прокуроров начались ремонтные работы на 272 объектах коммунального хозяйства.

По информации Амурской областной прокуратуры, число технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры по причине ветхости сетей, оборудования котельных выросло на 78 %. В этом году зарегистрировано 551 нарушение. Например, в Благовещенске произошло больше 150 сбоев, в Благовещенском районе – свыше 20 сбоев.

Кроме этого, благодаря действиям прокуратуры дебиторская задолженность за коммунальные ресурсы погашена примерно на 300 миллионов рублей. На данный момент долги составляют – 4,3 миллиарда.

В результате мер прокурорского реагирования в Приамурье погашено более 100 миллионов рублей долгов по заработной плате. Через суд удалось защитить права 1 700 работников. Два руководителя были привлечены к уголовной ответственности, один дисквалифицирован.

По данным надзорного ведомства, в регионе 4 предприятия должны своим сотрудникам 15,4 миллиона рублей. В их числе ООО «ГК Промышленный регион ДВ» и ООО «АмурМехТранс». Спрос с руководителей компаний-должников ужесточат.

В сфере экономики выявлено примерно 7 тысяч нарушений закона. Это на 8,1 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. 2 тысячи человек были привлечены к ответственности. В частности, фиксировались нарушения законов о бюджете, закупках для государственных и муниципальных нужд, землепользовании, градостроительной деятельности.

«С начала года прокурорами выявлено около 52 тысяч нарушений закона. По результатам рассмотрения мер реагирования в дисциплинарном и административном порядке наказано свыше 5,5 тысячи виновных лиц. На постоянном контроле находятся вопросы законности в социальной сфере, своевременность выплаты заработной платы, реализации национальных проектов, защиты прав и законных интересов предпринимателей», – отметил прокурор Амурской области Руслан Медведев.

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#ЖКХ #закон #финансы #экономика

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    ещё бы прокуроры деньги на всё давали

  • Капуша

    Капуша
    19 минут назад

    На что? На оплату ваших долгов?

  • Жалейка

    Жалейка
    17 минут назад

    на фсё

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