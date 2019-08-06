Минтранс Приамурья: нас еще ожидает печальная статистика по разрушенным дорогам

Прошедший по Приамурью паводок нанес значительный ущерб дорожной сети региона. По предварительным данным, из-за сильных осадков и разлившихся рек было размыто и подтоплено свыше 500 километров дорог в 15 районах области. Однако со временем могут быть выявлены новые повреждения.

«В первую очередь в районах, где переполненные реки разрушили дороги, дорожными организациями оперативно обеспечивается проезд для транспортных средств. Следующим этапом будет восстановление дорог, затем после дополнительного финансирования мы будем планировать ремонт мостов и отдельных участков. Восстановление дорог и расчет ущерба возможен только после окончательного схода воды, мы сможем выяснить весь объем разрушений. Дело в том, что даже если визуально дорога не повреждена, но она переувлажнена и при движении большегрузных транспортных средств, безусловно, могут возникнуть новые повреждения. Кроме того, вода в реках спускается сейчас вниз по Амуру, готовятся Михайловский, Константиновский, Архаринский район – нас еще ожидает печальная статистика по разрушенным дорогам», – рассказал первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства Валерий Ухов.

В первую очередь пострадали Мазановский и Селемджинский районы. Масштабно нанесен ущерб важной для региона трассе «Веденовка – Февральск», сообщает пресс-служба ведомства. До сих пор нет проезда в Селемджинском районе к селу Норск, затруднен проезд на участке от 188 километра до 191 километра, один километр закрыт для проезда транспорта (189 км – 190 км), дорожники по мере схода воды восстанавливают проезд.

«В девяти районах еще есть участки, где нет проезда, 19 участков дорог регионального и местного значения закрыты, 13 мостов повреждено, по двум уже проезд обеспечен, а 11 мостов подтоплены и находятся в непригодном для эксплуатации состоянии», – сообщил Валерий Ухов.

На контроле остаются 108 участков автодорог. Ведется мониторинг дорожной ситуации в регионе, несколько раз в сутки собирается сводка.

В рамках введенного режима ЧС, разрушенные участки дорог дефектуются, после схода воды проезд транспортных средств будет обеспечен во всех районах региона. При достаточном финансировании восстановление дорог и мостов начнется в текущем году и продолжится с учетом планирования работ в последующий дорожный сезон.

Как сообщало Амур.инфо, в общей сложности региону нанесен ущерб примерно на 3,5 миллиарда рублей. Губернатор Василий Орлов обратился к председателю правительства РФ с просьбой объявить в области федеральный режим ЧС и оказать финансовую помощь для борьбы с последствиями паводка.