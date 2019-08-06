Съемки фильма о Юлии Началовой приостановлены

Фильм-биография «Буду рядом» о скончавшейся весной 2019 года певице Юлии Началовой пока перестали снимать. Фильм должен был выйти в свет осенью 2019 года, однако продюсер проекта Андрей Загорский заявил, что был вынужден прервать работу.

Съемки остановились из-за представительницы покойной артистки Анны Исаевой.

Она якобы препятствует съемкам фильма и настроила против проекта родителей Началовой. «Она мне позвонила и сказала, что родители против фильма. Я остановил съемки, потому что не хочу ругаться с семьей Юли, которую очень уважаю», – пожаловался Загорский.

Сама Исаева говорит, что Загорский не предоставил родителям певицы возможности познакомиться со сценарием.

Исаева заверила, что могла бы консультировать сама, так как хорошо знала певицу. «В связи с этим нам надо полностью погрузиться в эту историю. Андрей такой возможности не предоставил, поэтому от родителей я в итоге услышала категорическое "нет". На самом деле мама и папа Юлии изначально были против этого проекта», – цитируют Исаеву «Газета.ру».