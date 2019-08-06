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сегодня, 17:35 0

96-летний мужчина женился на 93-летней

96-летний мужчина женился на 93-летней
Фото: ghanaweb.com

Джейм К. Андорфал (James K. Andorful) и его невеста Маргарет Мануэль (Margaret Manuel) прожили вместе 50 лет. За это время они воспитали девять детей, но лишь в преклонном возрасте решили узаконить отношения.

Церемония прошла в храме популярной в Гане Церкви Пятидесятницы. И жених, и невеста пришли к алтарю в белых одеяниях. Священник воспользовался случаем и осудил участившиеся разводы. По его словам, в прошлом браки были дольше, потому что люди довольствовались тем, что имеют, и понимали друг друга. Он поставил в пример пару долгожителей: «Если пара способна прожить 50 лет под одной крышей, это значит, что они понимают друг друга», – высказался священник.

В 2016 году сообщалось, что в Китае заключили брак 114-летняя женщина и 71-летний мужчина, которые познакомились в доме престарелых. Пенсионерка долго не соглашалась, но жених проявил настойчивость и свадьба состоялась, сообщает «Лента.ру».

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#жизнь

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