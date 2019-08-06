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В Иннокентьевке всю ночь возводили дамбу, чтобы спасти село от затопления (видео)

В Иннокентьевке всю ночь возводили дамбу, чтобы спасти село от затопления (видео)

Пожарные защищают село Иннокентьевка Архаринского района. Там сейчас проходит гребень паводка. К утру 6 августа уровень воды достиг 888 сантиметров, что выше отметки неблагоприятного явления на 33 сантиметра. 5 августа в село из Благовещенска прибыла оперативная группа Главного управления МЧС России по Амурской области и пожарные.

Помощь пожарным отдельного пожарного поста села Иннокентьевка в защите населенного пункта оказывают пожарные Завитинска, Екатеринославки, Благовещенска, поселка Серышево, Ивановки, Поярково, сотрудники полиции, специалисты дорожной службы района. Всего задействовано 60 человек, 13 единиц техники.

Всю минувшую ночь пожарные, чтобы не допустить подтопления жилых домов, возводили дамбу высотой около полуметра, укладывая мешки с грунтом. Было уложено 700 мешков на трех проблемных участках. Работы здесь продолжаются и 6 августа.

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#МЧС #наводнение

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