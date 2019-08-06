6 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области

6 августа в Амурской области гребень паводка проходит по Амуру в районе села Иннокентьевка Архаринского района. Уровень воды днем на 33 сантиметра превышал отметку неблагоприятного явления.

Согласно прогнозу гидрологов, 7 августа по Амуру на участке Джалинда – Сергеевка уровни воды будут колебаться до 0,1 метра. От Благовещенска до села Иннокентьевка он должен понизиться на 0,1-0,5 метра. В этот день в районе Норска существенных изменений не ожидается.

Уровень воды в реках Амурской области на 16 часов 6 августа