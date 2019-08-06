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6 августа 16 часов: уровень воды в реках Амурской области

6 августа в Амурской области гребень паводка проходит по Амуру в районе села Иннокентьевка Архаринского района. Уровень воды днем на 33 сантиметра превышал отметку неблагоприятного явления.

Согласно прогнозу гидрологов, 7 августа по Амуру на участке Джалинда – Сергеевка уровни воды будут колебаться до 0,1 метра. От Благовещенска до села Иннокентьевка он должен понизиться на 0,1-0,5 метра. В этот день в районе Норска существенных изменений не ожидается.

Уровень воды в реках Амурской области на 16 часов 6 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 154

+2

Амур

Джалинда

8:00 211

+5

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 204

-7

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 273

+2

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 269

+5

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 434

-50

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 755

-57

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 621

12:00 613

-32

-8 за 4 ч

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 595

-15

580

650

750

833

Амур

Иннокентьевка

8:00 888

12:00 888

+9

0 за 4 ч

640

850

930

1083

Зея

Мазаново

8:00 367

+15

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 440

-10

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 739

-20

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 632

12:00 624

-58

-8 за 4 ч

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 468

12:00 457

-58

-11 за 4 ч

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 612

12:00 612

16:00 611

+6

0 за 4 ч

-1 за 8 ч

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 405

12:00 405

16:00 405

+8

0 за 4 ч

0 за 8 ч

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 705

12:00 705

16:00 704

-4

0 за 4 ч

-1 за 8 ч

Селемджа

Экимчан

8:00 71

+3

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 144

-16

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 464

16:00 455

-45

-9 за 8 ч

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 580

12:00 575

+14

-5 за 4 ч

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 312

+37

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 300

+20

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 292

-8

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 497

12:00 503

-2

+6 за 4 ч

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 136

-44

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 286

12:00 283

-7

-3 за 4 ч

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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