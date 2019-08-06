В районе Белогорска ожидается подъем воды, в районе Благовещенска – спад

Согласно информации Амурского ЦГМС, гребень паводка проходит по Амуру в районе села Иннокентьевка Архаринского района. Уровень воды, по состоянию на 12 часов 6 августа, составляет 888 сантиметров, что на 33 сантиметра выше отметки неблагоприятного явления (пойма=640 см, НЯ=850 см, ОЯ=930 см).

Сохраняется выход воды на пойму по всему течению среднего Амура от Гродеково до Иннокентьевки на 0,2-2,5 метра. На участке Благовещенск – Поярково наблюдается спад уровней воды на 15-57 сантиметров за сутки. На участке верхнего Амура от Игнашино и до Сергеевки сохраняется незначительный подъем уровней воды на 2-5 сантиметров в сутки.

Согласно прогнозу гидрологов, 7 августа по Амуру на участке Джалинда – Сергеевка будут наблюдаться колебания уровней воды до 0,1 метра, а от Благовещенска до села Иннокентьевка уровень воды станет понижаться на 0,1-0,5 метра.

Пойма реки Зеи на участке Белогорье – Благовещенск затоплена на глубину 0,2-0,7 метра. На участке от Суражевки до Благовещенска отмечается спад на 10-58 сантиметров в сутки. К полудню 6 августа уровень воды в Зее в районе Благовещенска понизился за 4 часа еще на 11 сантиметров до отметки 457 сантиметров, что выше уровня подтопления поймы на 7 сантиметров. В районе села Мазаново наблюдается подъем уровня на 15 сантиметров вследствие смещения Селемджинского паводка. По прогнозу, 7 августа на Зее от села Малая Сазанка до города Благовещенска ожидается спад уровней воды на 0,1-0,4 метра, а на участке Мазаново – Суражевка возможен подъем на 0,1 метра.

В реке Селемдже на участке Стойба – Норск за прошедшие сутки уровень понизился на 16–45 сантиметров. В нижнем течении Селемджи в районе села Богословка отмечается подъем на 14 сантиметров в сутки. 7 августа в районе Норска существенных изменений не ожидается. В районе Богословки прогнозируется спад уровня до 0,5 метра.

В связи с прошедшими осадками в верхнем течении реки Томь сохраняется подъем уровня воды в районе Белогорска. Уровень воды превышает отметку опасного явления (ОЯ= 400 см) на 5 сантиметров, пойма реки затоплена на глубину 0,8-1,1 метра. 7–8 августа в районе Белогорска возможен дополнительный подъем на 10–15 сантиметров до отметок 415–420 сантиметров.

На реках Завитая и Архара наблюдается тенденция спада, сообщает областное правительство.