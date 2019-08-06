В Благовещенске береговая охрана вытащила собаку из Амура (видео)

В Благовещенске сотрудники береговой охраны спасли собаку, оказавшуюся в Амуре. Это произошло во вторник, 6 августа.

«Подошли с дочкой к набережной в районе памятника Муравьеву-Амурскому. Заметили в воде пса, а рядом спусков не было. Стали звать собаку к ближайшему спуску, но пес, видимо, испугался и проплыл мимо. Кто-то вызвал спасателей. Через пару минут приплыли. Кое-как достали его из воды», – рассказали очевидцы. По их словам, собака провела в воде около получаса.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Амурской области. «При взаимодействии сотрудников МЧС с пограничниками собаку удалось спасти. Сотрудники пограничной службы на катере отправились к месту вызова. Животное удалось выловить в районе Пионерской, 1. Собаку передали сотрудникам МЧС на Калинина, 1. Хозяина рядом не было», – пояснили в ведомстве.

«Пес оказался любителем поплавать! Когда его отпустили на берег, он опять прыгнул в воду. В итоге нашелся хозяин», – дополнили картину происшествия очевидцы спасения.

Тем временем все заинтересованные службы напоминают о запрете купания в связи с паводком. Течение Амура и Зеи в районе Благовещенска очень сильное, уровни воды повышены. Купаться в таких условиях очень опасны.