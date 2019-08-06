Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:44 0

Пёс после спасения изменился до неузнаваемости

Пёс после спасения изменился до неузнаваемости
Фото: richmondspca.org

Собака несколько лет жила в ужасных условиях, но добрые люди смогли оказать ей помощь и сделали из нее милое создание. За два года беспризорной жизни шерсть животного скаталась и стала грязной. Это не позволяло ей нормально есть и пить, со временем собака не могла даже ходить.

По словам сотрудников центра, это было «одним из самых шокирующих случаев пренебрежительного отношения», с которым им когда-либо приходилось сталкиваться. Львиное Сердце едва ли можно было принять за собаку, так как он больше был похож на большой комок грязной шерсти с глазами.

Команда центра тут же взяла собаку под свою опеку. Сотрудники оказали ей помощь: побрили и помыли. Потребовалось несколько часов, чтобы убрать килограммы спутавшейся шерсти с маленького тела животного.

Сейчас животное выглядит намного лучше, у него уже появилась новая семья.

«Мы рады сообщить, что Львиное Сердце сейчас в любящих и надёжных руках. Желаем ему и его опекуну долгих счастливых лет», – цитирует Life центр помощи животных.

Просмотров всего: 76

#животные

распечатать


Наводнение 2019

На базе отдыха в окрестностях Благовещенска спасли от затопления двух медведей

сегодня, 17:15
Происшествия

В Благовещенске береговая охрана вытащила собаку из Амура (видео)
Общество

Амурские ветеринары усилили контроль, чтобы не пустить африканскую чуму свиней
Общество 1

Благовещенка сообщила о появлении в огороде огромных гусениц

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь