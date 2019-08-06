Пёс после спасения изменился до неузнаваемости

Собака несколько лет жила в ужасных условиях, но добрые люди смогли оказать ей помощь и сделали из нее милое создание. За два года беспризорной жизни шерсть животного скаталась и стала грязной. Это не позволяло ей нормально есть и пить, со временем собака не могла даже ходить.

По словам сотрудников центра, это было «одним из самых шокирующих случаев пренебрежительного отношения», с которым им когда-либо приходилось сталкиваться. Львиное Сердце едва ли можно было принять за собаку, так как он больше был похож на большой комок грязной шерсти с глазами.

Команда центра тут же взяла собаку под свою опеку. Сотрудники оказали ей помощь: побрили и помыли. Потребовалось несколько часов, чтобы убрать килограммы спутавшейся шерсти с маленького тела животного.

Сейчас животное выглядит намного лучше, у него уже появилась новая семья.

«Мы рады сообщить, что Львиное Сердце сейчас в любящих и надёжных руках. Желаем ему и его опекуну долгих счастливых лет», – цитирует Life центр помощи животных.