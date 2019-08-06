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сегодня, 16:55 0

Мэрия Свободного обеспечит Детский морской центр новым причалом

Мэрия Свободного обеспечит Детский морской центр новым причалом
Фото: Правительство Амурской области

Мэрия Свободного своими силами проведет текущий ремонт зданий Детского морского центра и обеспечит лагерь новым плавучим причалом. Территорию загородного филиала Центра затопило полностью во время прохождения пика паводка. Вода поднялась до уровня окон корпусов.

Сейчас корабли центра швартуются у берега, но это им вредит – дно судна постоянно трется о грунт и быстро изнашивается.

Детский морской центр в Свободном – единственный на Дальнем Востоке. В нем обучается около 200 ребят в возрасте от 11 до 18 лет. Многие выпускники в дальнейшем поступают в морские вузы.

В планах у руководства центра построить новую базу на непотопляемой территории. Для реализации задуманного они намерены заручиться поддержкой руководства Тихоокеанского флота. Губернатор Василий Орлов, в свою очередь, высказал готовность со своей стороны провести соответствующие переговоры. Об этом глава региона и сообщил в рамках рабочего визита на территорию детского центра в Свободненском районе.

Возможность поддержки развития центра в рамках программы непрерывного профессионального образования проанализирует и министерство образования Приамурья, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Центр выполняет минимум две важные функции: обеспечивает молодежь города интересным и полезным занятием и способствует патриотическому воспитанию. Организации, работающие в этом направлении, должны получать всевозможную поддержку», – сказал Василий Орлов.

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#дети #транспорт

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