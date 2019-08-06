Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:33 0

Мужчина чуть не лишился пальца из-за сенсорного телефона

Мужчина чуть не лишился пальца из-за сенсорного телефона
Фото: TeroVesalainen с сайта Pixabay

В Малайзии мужчина едва не лишился пальца после того, как несколько месяцев пользовался смартфоном с поврежденным защитным стеклом. Пострадавший постоянно пользовался телефоном и много играл на нем.

23-летний Азуан Икбал Абдулла Сани (Azuan Iqbal Abdullah Sani) четыре месяца забывал заменить треснувшее защитное стекло на смартфоне. После очередного использования телефона, мужчина заметил, что большой палец на его правой руке распух и на нем появились непонятные черные пятна.

Азуан обратился в больницу, где врачи обнаружили в пальце бактериальную инфекцию и прописали антибиотики и обезболивающее. Малайзиец принимал лекарства, однако палец продолжал опухать, а боль только усиливалась, сообщает «Лента.ру».

Тогда мужчина отправился в частную клинику. При осмотре выяснилось, что под кожу попала стекольная крошка. Доктора в срочном порядке прооперировали пострадавшего и удалили стекла из пальца. После операции медики сообщили, что еще неделя, и палец нужно бы было ампутировать.

«Я полностью виноват в том, что произошло, потому что заменить защитное стекло легко, и я должен был сделать это. Надеюсь, это послужит уроком для других», – рассказал малазиец после выписки.

Просмотров всего: 69

#жизнь #технологии

распечатать


Общество 2

Гражданка Бразилии, переехавшая в Приамурье, получила российский паспорт
В России и мире 4

Очередной конец света должен состояться 12 августа 2019 года

В России и мире

Девушка раскрыла измену парня благодаря одной детали на фото
Наводнение 2019

Роспотребнадзор: как быть с кредитами амурчанам, пострадавшим от паводка

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь