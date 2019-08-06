Мужчина чуть не лишился пальца из-за сенсорного телефона

В Малайзии мужчина едва не лишился пальца после того, как несколько месяцев пользовался смартфоном с поврежденным защитным стеклом. Пострадавший постоянно пользовался телефоном и много играл на нем.

23-летний Азуан Икбал Абдулла Сани (Azuan Iqbal Abdullah Sani) четыре месяца забывал заменить треснувшее защитное стекло на смартфоне. После очередного использования телефона, мужчина заметил, что большой палец на его правой руке распух и на нем появились непонятные черные пятна.

Азуан обратился в больницу, где врачи обнаружили в пальце бактериальную инфекцию и прописали антибиотики и обезболивающее. Малайзиец принимал лекарства, однако палец продолжал опухать, а боль только усиливалась, сообщает «Лента.ру».

Тогда мужчина отправился в частную клинику. При осмотре выяснилось, что под кожу попала стекольная крошка. Доктора в срочном порядке прооперировали пострадавшего и удалили стекла из пальца. После операции медики сообщили, что еще неделя, и палец нужно бы было ампутировать.

«Я полностью виноват в том, что произошло, потому что заменить защитное стекло легко, и я должен был сделать это. Надеюсь, это послужит уроком для других», – рассказал малазиец после выписки.