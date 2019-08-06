Реальный срок дали экс-полицейскому, проходившему по делу об убийстве пауэрлифтера Драчева

Овчинникову назначили два года и четыре месяца в колонии-поселении и запретили в течение года и десяти месяцев занимать должности на госслужбе.

В мае 2019 года суд первой инстанции приговорил его к двум с половиной годам условно. Но защита Драчевых оспорила это решение, сообщает «Интерфакс».

Драчева убили в драке в центре Хабаровска 20 августа 2017 года. 20 декабря 2018 года суд приговорил Анара Аллаверханова к 18 годам колонии строгого режима, признав его виновным в убийстве из хулиганских побуждений.

Овчинников был приятелем Аллаверханова. По версии следствия, он стал очевидцем конфликта 20 августа, но не стал вмешиваться в драку. В то время он служил в полиции и мог задержать Аллаверханова. Но, как установило следствие, этого не сделал.

Когда Драчев был еще жив, на место конфликта прибыли сотрудники Росгвардии, но Овчинников заявил им, что конфликта нет и ничего делать не нужно. Позднее его уволили из полиции. Уголовное дело в отношении него возбудили в октябре 2017 года.

Спортсмен Андрей Драчёв родился и вырос в Райчихинске Амурской области. Ему было 32 года. В 2011 году Андрей стал чемпионом мира по пауэрлифтингу в командном зачете, а также завоевал второе место в личном первенстве в весовой категории до 120 килограммов. Он также имел титул чемпиона Европы по пауэрлифтингу.