В Благовещенске рассмотрят проект реконструкции гостиницы «Заря»

В четверг, 8 августа, в областном центре Приамурья пройдет открытое заседание общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области. На нем рассмотрят эскизный проект реконструкции гостиницы «Заря».

Как сообщало Амур.инфо, здание бывшей муниципальной гостиницы «Заря» на набережной в центре города было продано в сентябре 2018 года за 56,7 миллиона рублей ООО «Прайм». До этого часть здания – нежилое помещение площадью 518 квадратных метров, расположенное на 1 этаже, – по договору аренды с 2013 года занимала ООО «Амурская региональная организация киокушинкай-кан».

Помимо арендованной площади на первом этаже, помещения 2, 3 и 4 этажа «Зари» были переданы под маневренный фонд. Новый собственник собирался сделать в здании новую гостиницу-хостел, с недорогими номерами. Для этого подыскивали инвесторов.

Компания, купившая гостиницу, заказал проект реконструкции. Принимать его или отправлять на доработку, будет решено по результатам открытого заседания общественного научно-методического совета по вопросам охраны, использования и сохранения объектов культурного наследия Амурской области.

Здание расположено в центральной части города, в зоне охраны памятников истории и культуры (зона регулирования застройки). В непосредственной близости от реконструируемого здания находится площадь Победы с комплексом памятников архитектуры, Триумфальная арка.

Для участия в открытом заседании совета приглашаются все желающие, информирует пресс-служба правительства Амурской области.

Пройдет заседание в «Точке кипения» в Амурской областной научной библиотеке имени Н.Н.Муравьева-Амурского. Начало мероприятия в 16.00. Участникам необходимо зарегистрироваться на платформе Leader-id.ru.