Амурские ветеринары усилили контроль, чтобы не пустить африканскую чуму свиней

В настоящее время в Приморье сотрудниками ветеринарной службы субъекта и Россельхознадзора при консультативной помощи специалистов ФГБУ «ВНИИЗЖ» проводятся мероприятия по купированию очага и предотвращению распространения инфекции, сообщается на сайте федерального Россельхознадзора.

Ведомство уточняет, что текущая неблагополучная обстановка, связанная с африканской чумой свиней в КНР, создает высокий риск заноса инфекции в приграничные регионы РФ и соседних стран.

Учитывая растущие экономические и хозяйственные связи между КНР и РФ, перемещение туристов, миграцию дикого кабана, возможные нелегальные перевозки грузов, потенциальная угроза заноса африканской чумы свиней из Китая на Дальний Восток (Приморский, Хабаровский край, Амурскую область) также остается высокой. Занос возбудителя возможен как с живыми свиньями, так и с инфицированными продуктами убоя свиней, продукцией растениеводства.

«Инспекторы проверяют рынки выходного дня, пресекают несанкционированную торговлю на стихийных рынках. Ведется работа с населением, информирование о мерах профилактики по недопущению данного заболевания, раздают листовки, памятки, участвуем в сходах граждан. Кроме того, было проведено совещание с нашими производителями сельскохозяйственных товаров, которые занимаются разведением свиней, с участием министра областного сельского хозяйства. Мы поговорили о принятии всех превентивных мер на предприятиях, чтобы не допустить возникновения ЧС. Это и обязательное переодевание персонала, с обязательной дезинфекцией предметов за уходом за животными, с дезбарьерами, с дезковриками», – рассказал начальник амурского управления ветеринарии и племенного животноводства Сергей Самохвалов.