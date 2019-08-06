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сегодня, 16:06 0

Прокуратура выявила 360 нарушений закона при прохождении ЧС в Амурской области

Прокуратура выявила 360 нарушений закона при прохождении ЧС в Амурской области
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 16:48

Работу прокуратуры при прохождении паводка в Амурской области обсудили на коллегии, посвященной итогам работы ведомства за первое полугодие. За время ЧС сотрудники прокуратуры выявили 360 нарушений закона, внесли 175 представлений.

В защиту прав более 100 амурчан, пострадавших от подтопления, в суды направлено 57 исков. Нарушения закона уже устранены. В прокуратуре отмечают, что большинство из них связаны с несовершенством нормативно-правового регулирования. Кроме этого, выявлялись нарушения, связанные с непринятием мер по созданию резервов материальных ресурсов для обеспечения ликвидации ЧС, ненадлежащей работой ПВР.

Как сообщало Амур.инфо, региональный режим ЧС был введен в Приамурье 25 июля. По данным прокуратуры, в области подтоплено 20 муниципальных образований, 69 населенных пунктов, более 700 частных жилых домов, пострадали 4,5 тысячи человек. За время наводнения эвакуировано больше 2,5 тысячи человек, 400 размещены в 6 ПВР. Погибших в результате паводка нет.

В органы местного самоуправления уже поступило около 3 700 заявлений амурчан о проверке фактов подтопления придомовых участков, жилых домов. Все они обследованы. Адресную социальную помощь пока получили 400 пострадавших на сумму 5,8 миллиона рублей. Чтобы оперативнее помогать подтопленцам, в районах организовали работу временных приемных прокурора. Опытные сотрудники направлены для работы в пострадавшие от паводка территории.

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#закон #наводнение

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