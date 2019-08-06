6 августа 12 часов: уровень воды в реках Амурской области

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Амурской области, по предварительным подсчетам, нанесен ущерб 3,5 миллиарда рублей. Но цифра неокончательная. Комиссии продолжают подсчитывать потери

На имя председателя правительства РФ Дмитрия Медведева направлено письмо с просьбой оказать финансовую поддержку Приамурью и объявить в регионе федеральный режим ЧС.

Уровни рек в Амурской области на 12:00 6 августа