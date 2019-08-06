В Свободном разыскивают двух девочек

В Свободном утром во вторник, 6 августа, ушли из дома две девочки. В настоящее время их поиском занимаются сотрудники полиции и участники поисково-спасательного отряда «Гром».

Около 9 часов утра 14-летняя Зина с 8-летней сестрой Любой ушли из дома на улице Серышева. Вскоре девочек начали искать. Как сообщили корреспонденту ИА «Амур.инфо» в ПСО «Гром», в поисках участвуют около 30 волонтеров.

«Сегодня поступило обращение о пропаже девочек. Сотрудники полиции незамедлительно организовали проведение мероприятий, направленных на установление места нахождения детей», – прокомментировали в управлении МВД России по Амурской области.

Всех, кто видел девочек или знает, где они могут находиться, просят сообщить об этом в дежурную часть полиции Свободного по телефонам 02, 102, (41643) 5-56-98. Также можно позвонить координаторам ПСО «Гром»: +7-914-046-35-44, +7-914-606-28-40.