В Амурской области обнаружили два новых для региона энтеровируса

Новые энтеровирусы появились в Амурской области из-за миграции населения. «Люди мигрируют, уезжают, приезжают больные, приезжают в продроме, все появляется во внешней среде. (…) Почему мы очень настороженно об этом говорим, о соблюдении всех правил, потому что такой возбудитель, как ECHO-11, к сожалению, может вызывать и серозные формы менингита. Особенно говоря про энтеровирусную инфекцию, она считается у нас водозависимой, и водный фактор работает, и контактно-бытовой. Соблюдаем правила личной гигиены, все эти банальные вещи – моем руки, обрабатываем», – рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

В Амурской области сохраняется напряженная ситуация по энтеровирусной инфекции. В управлении Роспотребнадзора устанавливают дополнительные меры профилактики заболеваемости. В частности, в конце июля было подписано постановление «О дополнительных противоэпидемических мероприятиях в период прохождения паводка в Амурской области» в части проведения специфической и неспецифической профилактики инфекционных заболеваний среди населения подтопленных территорий.

В целом в Амурскую область поступило более 7 тысяч доз вакцины. Сейчас идет вакцинация против гепатита А, против дизентерии Зонне, брюшного тифа, одновременно проходит фагирование.

«Фаг назначается прежде всего тем людям, которые находятся в ПВР и в зонах подтопления, он создает в организме защиту от болезнетворных микробов. (…) Фаги – такая специфическая защита, если в организм, не дай бог, что-то попадает, то в нем уже есть антитела – фаги, которые борются с возможным поступлением инфекционного агента. И одновременно проводится лечение профилактическое, направленное на все вирусные инфекции. Это острая респираторная инфекция, энтеровирусная инфекция», – рассказала Ольга Курганова.

На данный момент, по словам руководителя управления, групповой заболеваемости в Приамурье нет.