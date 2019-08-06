Продажи бумажных билетов на «Амурскую осень» начнутся 8 августа (видео)

Как рассказала исполнительный директор фестиваля Ольга Смирнова, на сегодняшний день активнее всего билеты продаются на спектакль «Спасти рядового Гамлета» с Юрием Стояновым и «Мужской аромат. Оркестр» с Даниилом Страховым.

«С понедельника стартовали продажи билетов пока в онлайн-режиме. Реальные билеты в кассы ОКЦ, филармонии, театра драмы и Grand Arena Ostrova поступят 8 августа. Ценовая политика остается на уровне прошлого года – от 500 до 2 500 рублей. Общее количество билетов на творческие вечера, конкурсные спектакли, церемонии открытия и закрытия фестиваля – порядка 12 тысяч билетов. Можно сделать при условии, что человек позвонит в кассу учреждения и оформит его в индивидуальном порядке», – поделилась Ольга Смирнова.

17-й фестиваль кино и театра «Амурская осень» в 2019 году пройдет с 14 по 22 сентября. Его назвали «Семнадцать мгновений осени». Он будет посвящен Году театра и 70-летию дипломатических отношений между Россией и Китаем.