В «Бардагоне» возобновляются летние заезды для детей
После прохождения паводка работа лагеря отдыха «Бардагон» возвращается в штатный режим. Следующая смена начинается 12 августа. Ожидается приезд 60 человек: 32 детей и 28 сопровождающих.
Вода в учреждение не заходила. Но власти Амурской области приняли превентивные меры: из лагеря эвакуировали около 300 детей.
Круглогодичный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон» не только принимает ребят, но и оказывает им квалифицированную медико-социальную и социально-педагогическую помощь, сообщает пресс-служба областного правительства.
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