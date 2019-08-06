В «Бардагоне» возобновляются летние заезды для детей

Вода в учреждение не заходила. Но власти Амурской области приняли превентивные меры: из лагеря эвакуировали около 300 детей.

Круглогодичный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон» не только принимает ребят, но и оказывает им квалифицированную медико-социальную и социально-педагогическую помощь, сообщает пресс-служба областного правительства.