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сегодня, 14:33 0

В «Бардагоне» возобновляются летние заезды для детей

В «Бардагоне» возобновляются летние заезды для детей

После прохождения паводка работа лагеря отдыха «Бардагон» возвращается в штатный режим. Следующая смена начинается 12 августа. Ожидается приезд 60 человек: 32 детей и 28 сопровождающих.

Вода в учреждение не заходила. Но власти Амурской области приняли превентивные меры: из лагеря эвакуировали около 300 детей.

Круглогодичный реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бардагон» не только принимает ребят, но и оказывает им квалифицированную медико-социальную и социально-педагогическую помощь, сообщает пресс-служба областного правительства.

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#дети #здоровье #отдых

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