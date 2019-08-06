Свободненцев взбудоражил дорожный инцидент с участием мотоциклиста

В Свободном произошло ДТП с участием мотоциклиста и патрульного автомобиля. Во время движения двухколесное транспортное средство врезалось в полицейскую машину, ехавшую впереди. После столкновения мотоциклист свалился с железного коня, который продолжил движение самостоятельно.

Фотографии с места происшествия опубликовал свободненский инстаграм-паблик. В комментариях пользователи стали делиться мнениями: «Хватит [ерунду] писать, если не знаете, как было!», «Беспредел! Они вообще не должны гоняться за мотоциклами», «Его [сотрудники полиции] сбили», «А говорят, что сотрудники ДПС сдернули его с мотоцикла на ходу. Он ехал, они его догнали и через окно зацепили и скинули».

Остановился мотоцикл после того, как врезался в Toyota Corolla Fielder на встречной полосе. Несмотря на полученные при падении травмы, 20-летний мотоциклист попытался скрыться с места ДТП. Его задержали сотрудники полиции. После оказания медицинской помощи молодому человеку в его отношении составили шесть административных протоколов, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Парень, не имея прав, управлял мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке. Во время движения он не предоставил преимущества в движении, не соблюдал требования знаков и разметки, а также не выполнил требования сотрудников полиции об остановке.