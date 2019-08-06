Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
6августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:16 0

Свободненцев взбудоражил дорожный инцидент с участием мотоциклиста

Свободненцев взбудоражил дорожный инцидент с участием мотоциклиста
Фото: instagram.com

В Свободном произошло ДТП с участием мотоциклиста и патрульного автомобиля. Во время движения двухколесное транспортное средство врезалось в полицейскую машину, ехавшую впереди. После столкновения мотоциклист свалился с железного коня, который продолжил движение самостоятельно.

Фотографии с места происшествия опубликовал свободненский инстаграм-паблик. В комментариях пользователи стали делиться мнениями: «Хватит [ерунду] писать, если не знаете, как было!», «Беспредел! Они вообще не должны гоняться за мотоциклами», «Его [сотрудники полиции] сбили», «А говорят, что сотрудники ДПС сдернули его с мотоцикла на ходу. Он ехал, они его догнали и через окно зацепили и скинули».

Остановился мотоцикл после того, как врезался в Toyota Corolla Fielder на встречной полосе. Несмотря на полученные при падении травмы, 20-летний мотоциклист попытался скрыться с места ДТП. Его задержали сотрудники полиции. После оказания медицинской помощи молодому человеку в его отношении составили шесть административных протоколов, сообщает управление МВД России по Амурской области.

Парень, не имея прав, управлял мотоциклом, не зарегистрированным в установленном порядке. Во время движения он не предоставил преимущества в движении, не соблюдал требования знаков и разметки, а также не выполнил требования сотрудников полиции об остановке.

Просмотров всего: 511

#ДТП #закон #Свободный

распечатать


Происшествия

В Свободном разыскивают двух девочек
Происшествия

Благовещенец получил судимость за угрозы полицейскому
Происшествия

Житель Амурской области обворовал арендаторов квартиры в Воронеже
Происшествия 3

Пожилая амурчанка лишилась почти 200 тысяч, пытаясь продать дом через интернет
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь